Собянин рассказал об уникальных разработках резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва"

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17 мая, 17:45

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Девять предприятий индустриального парка "Руднево" получили статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва". Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, там выпускают медизделия, электронные компоненты, банкоматы и беспилотные авиасистемы.

Для резидентов обнуляется ставка имущественного, транспортного и земельного налогов, а налог на прибыль снижается до 2%, также отменяются таможенные пошлины. На данный момент в "Руднево" 18 компаний, 15 из которых уже запустили производства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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