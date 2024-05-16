Школьники презентовали проекты на Дне экологии в Капотне

Тематический день экологии в Капотне прошел с участием десятков людей. Подростки пообщались со специалистами и вышли на сцену с собственными проектами по охране окружающей среды.

Среди гостей конференции – Московский НПЗ, который вложил много ресурсов в заботу об окружающей среде. Экологическая служба завода постоянно отслеживает качество воздуха, а сотрудники принимают участие в озеленении района и образовательных проектах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

