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16 мая, 21:45

Экология

Школьники презентовали проекты на Дне экологии в Капотне

Школьники презентовали проекты на Дне экологии в Капотне

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Тематический день экологии в Капотне прошел с участием десятков людей. Подростки пообщались со специалистами и вышли на сцену с собственными проектами по охране окружающей среды.

Среди гостей конференции – Московский НПЗ, который вложил много ресурсов в заботу об окружающей среде. Экологическая служба завода постоянно отслеживает качество воздуха, а сотрудники принимают участие в озеленении района и образовательных проектах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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