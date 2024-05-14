"Мой район": "Мой сенсорный огород". Поселение Московский

Проект "Московское долголетие" подготовил курсы, посвященные садоводству и ландшафтному дизайну. На занятиях ждут не только новичков, но и тех, кто давно увлекается обустройством дачных участков. Курсы посещают уже около шести тысяч москвичей, открыто более 130 групп. В программе курсов – изучение теории и практические задания. Участникам рассказывают об основах садоводства, выращивании комнатных растений, принципах биологии, ботаники, экологии, а также о влиянии окружающей среды на растения и человека. На практических занятиях можно применить свои навыки и под руководством профессионалов заняться посадкой и пересадкой комнатных растений, а также изучить методы черенкования, создать ландшафтные композиции.

В программе "Мой район" участники клуба "Мой сенсорный огород" расскажут о курсах и своей деятельности. Подробности – в программе "Мой район".

