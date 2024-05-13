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13 мая, 19:00

Город

"Мой район": освещение Москвы. Пресненский район

"Мой район": освещение Москвы. Пресненский район

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Несколько лет столица входит в пятерку самых освещенных городов мира. Речь не только о магистралях, улицах и дворах, но и художественной подсветке зданий, мостов и праздничных световых инсталляциях.

За 13 лет уровень освещенности в столице вырос в два раза, при этом затраты остались на прежнем уровне. Этого удалось добиться благодаря использованию энергоэффективных ламп и внедрению новых технологий.

Подробности – в программе "Мой район".

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городвидеоЕвгений Додолев
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