"Мой район": освещение Москвы. Пресненский район

Несколько лет столица входит в пятерку самых освещенных городов мира. Речь не только о магистралях, улицах и дворах, но и художественной подсветке зданий, мостов и праздничных световых инсталляциях.

За 13 лет уровень освещенности в столице вырос в два раза, при этом затраты остались на прежнем уровне. Этого удалось добиться благодаря использованию энергоэффективных ламп и внедрению новых технологий.

Подробности – в программе "Мой район".

