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25 апреля, 19:10

Общество

"Мой район": "Пишу тебе, герой!". Район Фили-Давыдково

"Мой район": "Пишу тебе, герой!". Район Фили-Давыдково

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Стартовала военно-патриотическая акция "Пишу тебе, герой!", в рамках которой все желающие могут написать письма на фронт для участников СВО, выражая свою поддержку и искреннюю благодарность за труд. Письма вручат участникам специальной военной операции, а также бойцам, служащим по контракту и проходящим подготовку и боевое слаживание.

В программе рассказали, что многие военные носят с собой на фронте письма незнакомых им детей в качестве оберега и свидетельства того, за что они воюют и чье мирное детство защищают.

Подробнее – в программе "Мой район".

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