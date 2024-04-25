Собянин принял решение о комплексном развитии территории в Даниловском районе

Новый сбалансированный городской квартал появится в Даниловском районе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Комплексное развитие ждет территорию между Дербеневской набережной, улицами Летниковской и Кожевнической. Планируется построить жилые дома, образовательный комплекс со школой и детским садом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



