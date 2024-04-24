МЧС предупредило москвичей о грозе с дождем и сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду ожидаются в Москве с 25 по 26 апреля. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по столице.

Из-за непогоды москвичам советуют не оставлять детей без присмотра, не парковать авто возле деревьев, а также обходить стороной рекламные щиты и другие шаткие конструкции. Горожанам не стоит укрываться под деревьями, добавили в ведомстве.

"Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств", – посоветовали в МЧС и добавили, что водителям лучше избегать внезапных маневров.

Ранее о неблагоприятной погодной обстановке заявили в комплексе городского хозяйства. Из-за этого жителей и гостей города попросили быть внимательнее на улице. Кроме того, владельцам кафе и ресторанов посоветовали заранее убрать летние веранды из-за непогоды.

