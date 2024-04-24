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24 апреля, 18:15

Происшествия

19 редких попугаев обнаружили на таможне в аэропорту Жуковский

19 редких попугаев обнаружили на таможне в аэропорту Жуковский

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Сотрудники аэропорта Жуковский обнаружили 19 редких попугаев при проверке груза из Киргизии. В документах значились несколько сотен обычных птиц, однако среди них были и краснокнижные особи. Их изъяли и передали в "Зоосад Деда Мороза" в Великий Устюг.

Остальных пернатых вернули отправителю, а против получателя, которым оказался столичный зоолог, возбудили административное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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