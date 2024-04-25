Дождь с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве 25 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дождь с грозой и сильный ветер прогнозируются в Москве 25 апреля, сообщает в телеграм-канале столичный департамент транспорта.

В связи с этим жителям и гостям столицы посоветовали не оставлять машины возлей деревьев и шатких конструкций. Также автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию в условиях непогоды.

Ранее о неблагоприятной погодной обстановке заявили в комплексе городского хозяйства. Из-за дождя, грозы и усиления ветра с порывами до 14 метров в секунду 25 и 26 апреля жителей и гостей города попросили быть внимательнее на улице.

Кроме того, владельцам кафе и ресторанов посоветовали заранее убрать летние веранды из-за непогоды.

