Синоптик Позднякова назвала самый теплый день на этой неделе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Самым теплым днем в Москве на этой неделе станет суббота, 27 апреля. Столбики термометров прогреются до 20 градусов тепла. Об этом заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, сообщает "Вечерняя Москва".

По ее словам, 27 апреля столица попадет под влияние антициклона, который придет с Черноземья. Синоптик уточнила, что в этот день ночью температура воздуха составит плюс 6–11 градусов, а днем – 15–20 градусов. При этом осадков в Москве не прогнозируется, добавила эксперт.

В остальные дни на этой неделе, кроме 26 апреля, будет наблюдаться нестабильная погода с колебаниями температуры. Например, ночью 23 апреля столбики термометров в Москве поднимутся до 5–7 градусов, а днем – до 12–14 градусов.

Позднякова пообещала, что к концу рабочей недели ночи станут теплее. 24 апреля температура воздуха в ночные часы составит плюс 7–9 градусов, а на следующий день ночь станет еще теплее – до плюс 9–14 градусов. Синоптик уточнила, что 28 апреля в столице прогнозируется от 13 до 18 градусов тепла.

Ранее замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков сообщил, что на этой неделе Москва попадает в теплый сектор очередного южного циклона. По его словам, самым комфортным днем будет среда, 24 апреля. Эксперт спрогнозировал переменную облачность. Ветер будет дуть со скоростью 7 метров в секунду, а температура составит плюс 14–16 градусов.