Офтальмолог Миргородская рассказала, когда нужно срочно обращаться к врачу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Если человек почувствовал внезапную полную или частичную потерю зрения, ему нужно незамедлительно идти в больницу, сказала врач-офтальмолог Светлана Миргородская в беседе с "Газетой.ру".

Данный симптом может указывать на отслойку и тромбоз сосудов сетчатки или нарушение в зрительном нерве, отметила эксперт. Появление затемненного участка, "шторки" в поле зрения или выпадении поля зрения часто связаны с кровоизлияниями в стекловидное тело или отслойкой сетчатки, что также требует срочного похода к врачу.

"Важно понимать, что снижение остроты зрения вдаль или вблизи, а также случаи, когда свои очки перестали подходить, могут указывать на такое опасное заболевание, как катаракта. А боль в глазах, висках или надбровной дуге – на глаукому", – пояснила Миргородская.

На эти заболевания также указывают ощущение усталости глаз, спазм аккомодации и синдром сухого глаза, добавила офтальмолог.

В свою очередь, через плавающие мушки, червячки или кляксы проявляется деструкция стекловидного тела, которая может быть связана с прогрессирующей периферической ретинальной дегенерацией сетчатки, разрывами и кровоизлияниями в стекловидное тело. А вспышки, сверкание и "молнии" могут говорить о разрыве и отслойке сетчатки, а также ангиоспазмах.

По словам специалиста, важно обращать внимание на искривление прямых линий и углов, так как они могут предвещать макулярную дегенерацию.

Кроме того, Миргородская заверила, что не стоит игнорировать новообразования на веках, конъюнктивит, склеры, слипание век по утрам, покраснение и отделяемое из глаз, ощущение сухости и песка, зуд, головные боли во время зрительной нагрузки, светобоязнь, слезотечение, отек и покраснение век.

В заключении окулист напомнила, что предупредить заболевание или лечить его на ранних стадиях гораздо проще.

Ранее врач-офтальмолог Сергей Начинкин рассказал, как не потерять зрение. Эксперт отметил, что помутнение в глазах, сухость после работы с компьютером, покраснение глаз – повод как можно быстрее обратиться к специалисту. Он также заметил, что необходимо посещать окулиста один-два раза в год, чтобы не ослепнуть.