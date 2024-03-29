Окулист рассказал, как не потерять зрение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Необходимо посещать окулиста один-два раза в год, чтобы не ослепнуть, сообщил "Газете.ру" врач-офтальмолог Сергей Начинкин.

Эксперт отметил, что помутнение в глазах, сухость после работы с компьютером, покраснение глаз – повод как можно быстрее обратиться к специалисту.

"По статистике, одной из основных проблем людей в возрасте после 40 лет является глаукома", – прокомментировал Начинкин.

По словам врача, болезнь протекает бессимптомно, но при длительном неконтролируемом течении приводит к снижению зрения, вплоть до полной слепоты. Он посоветовал проходить осмотр у окулиста минимум один раз в год, даже при отсутствии жалоб на зрение.

"Люди старше 60 часто страдают катарактой, то есть помутнением хрусталика", – дополнил Начинкин.

Офтальмолог добавил, что катаракта приводит к постепенному снижению зрения, нарушению световосприятия, развитию вторичной глаукомы. Для того чтобы вовремя заметить эти осложнения необходимо, посещать окулиста не реже двух раз в год.

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