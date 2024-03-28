40 тыс операций по удалению катаракты провели в Москве в 2023 году

Столичные клиники оснащают современным оборудованием, которое позволяет с каждым годом проводить все больше операций по удалению катаракты. Так, в 2022 году в московских больницах провели 29 тысяч таких операций, а в 2023-м – уже 40 тысяч.

Ожидается, что в 2024 году в больницах столичного региона врачи преодолеют отметку в 50 тысяч подобных операций. Это поможет избавиться от очереди из пациентов, которым необходим такой вид медицинской помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.