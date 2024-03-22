Собянин рассказал о формировании московского городского вокзала Шелепиха

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты возвели несколько важных объектов в рамках строительства московского городского вокзала Шелепиха. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в первую очередь была произведена реконструкция железнодорожного путепровода над Шмитовским проездом, который стал автодорожным. После этого специалисты обустроили улично-дорожную сеть на этом участке и запустили примерно 2,42 километра дорог, что позволило связать микрорайон Мукомольного проезда со Звенигородским шоссе. Кроме того, москвичи теперь смогут комфортнее проезжать по Шелепихинскому шоссе к Шмитовскому проезду.

При этом, как утверждает мэр, к августу этого года специалисты должны завершить возведение проезда вдоль дома № 1 на Шелепихинском шоссе и съезды на прилегающие улицы. Более того, в следующем году градоначальник пообещал достроить путепровод на Береговом проезде, который позволит соединить сразу три московских района – Пресненский, Филевский Парк и Хорошёвский. Таким образом, жители и гости столицы смогут быстрее добираться до нужного пункта назначения.

"Реализация проекта создаст для жителей и гостей города новые альтернативные маршруты до станции метро "Шелепиха" БКЛ, платформ МЦК Шелепиха, МЦД-4 Тестовская и МЦК Деловой центр, а также улучшит транспортную доступность "Москва-Сити", – добавил Собянин.

Ранее стало известно, что специалисты реконструировали улично-дорожную сеть и провели благоустройство вблизи городского вокзала Шелепиха. Кроме того, было проведено переустройство инженерных коммуникаций: дождевой канализации – 295,5 метра, уличного освещения – 220 метров. Вместе с тем проект включает благоустройство территории на площади 12,3 тысячи "квадратов".



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