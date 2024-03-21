В Москве благоустроили территорию возле городского вокзала Шелепиха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты реконструировали улично-дорожную сеть и провели благоустройство вблизи городского вокзала Шелепиха. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.

Он уточнил, что на объекте были увеличены темпы проведения работ с помощью оптимально подобранных технологий и качества используемых материалов.

"В настоящее время проведен полный комплекс строительно-монтажных работ по перекладке инженерных коммуникаций, реконструкции путепровода, благоустройству. Общая готовность – 100%, получено разрешение на ввод. Сейчас объект передается на баланс", – сказал Загрутдинов.

Специалисты также осуществили реконструкцию улично-дорожной сети протяженностью 170 метров, а также существующего железнодорожного путепровода через Шмитовский проезд длиной 54,3 метра.

Кроме того, было проведено переустройство инженерных коммуникаций: дождевой канализации – 295,5 метра, уличного освещения – 220 метров. Вместе с тем проект включает благоустройство территории на площади 12,3 тысячи "квадратов".

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