Современный городской район появится на месте промзоны Южный порт

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

На территории промзоны Южный порт возведут ультрасовременный городской район площадью 644 гектара, что является крупнейшим проектом редевелопмента в Европе. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас утверждены и реализуются три проекта планировки, еще пять находятся в стадии разработки. На территории появится не только жилье, но и коммерческая недвижимость, социальные объекты, транспортная инфраструктура, отметил вице-мэр.

Глава Стройкомплекса добавил, что общая площадь всех планируемых к строительству объектов составит 7,39 миллиона "квадратов", в том числе: 4,37 миллиона квадратных метров жилья и 260,21 тысячи "квадратов" соцобъектов.

"Здесь планируется возвести 11 современных учебно-воспитательных комплексов на 7,8 тысячи мест, а также три отдельно стоящих детских садика и три школы на 2 915 воспитанников. Также появятся объекты здравоохранения, пожарное депо и подстанция скорой помощи", – сказал он.

Заммэра уточнил, что обновленное пространство призвано стать новым центром городской жизни, поэтому оно должно быть готово в том числе к большим транспортным нагрузкам. Там реконструируют и возведут несколько проездов, путепроводов, а также создадут дублер Люблинской улицы, который пройдет от Третьего транспортного кольца до МКАД.

Бочкарев отметил, что ключевым объектом транспортной инфраструктуры района будет станция метро "Южный порт", которая войдет в состав Люблинско-Дмитровской линии. Примыкающая к ней пешеходная эстакада обеспечит выход к Москве-реке.

В пресс-службе Стройкомплекса добавили, что на части бывшей промзоны "Южный порт" в разных стадиях реализации находятся четыре проекта КРТ. На участках общей площадью порядка 115 гектаров возведут микрорайоны, где появится около двух миллионов квадратных метров жилья и порядка 1,6 миллиона квадратных метров промышленных, общественно-деловых и социальных объектов.

Между тем стало известно, что деловой кластер возле Белорусской площади планируется достроить к 2026 году. Как уточнил Бочкарев, он будет состоять из трех зданий и общественных пространств. Общая площадь всех зданий составит 144 тысячи квадратных метров.

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