Врач назвал первые признаки катаракты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Так называемое размытое зрение, связанное с появлением тумана перед глазами, – основной симптом катаракты. Об этом заявил врач-офтальмохирург центра глазной хирургии "СМ-Клиника" Максим Ладанов, сообщает "Газета.ру".

По словам эксперта, развитие заболевания связано с возрастным помутнением хрусталика, которое обычно наблюдается после 60 лет. Но катаракта может появиться и раньше, даже в 40 лет, указал эксперт. Он считает, что в молодом возрасте болезнь может развиться из-за травм головы или как последствие других заболеваний.

Специалист назвал основной симптом катаракты – "размытое зрение", когда у человека появляется туман перед глазами. Пациент начинает расплывчато видеть предметы вдали и вблизи. Однако есть и другие симптомы заболевания, продолжил Ладанов.

С его слов, чем быстрее развивается болезнь, тем более блеклым может казаться окружающий мир, привычные цвета теряют яркость и воспринимаются иначе. Врач отметил, что у людей с катарактой также снижается острота зрения в темное время суток, что связано с помутневшим хрусталиком, пропускающим меньше света на сетчатку глаза. Также, указал офтальмохирург, в это время зрение заметно ухудшается и, если не обратиться к врачу, последствия могут быть необратимыми.

Ладанов добавил, что на данный момент катаракта успешно лечится с помощью операции. Одна из эффективных методик, по его словам, – факоэмульсификация, представляющая собой малоинвазивную процедуру, основанную на удалении помутневшего хрусталика при помощи ультразвука и замене его на новый искусственный хрусталик.

Эксперт предупредил, что у пожилых людей нередко на фоне катаракты могут появиться сопутствующие заболевания глаз. Он указал на успешность применения факоэмульсификации в лечении катаракты в сочетании с глаукомой, астигматизмом, близорукостью или дальнозоркостью.

"Например, если у пациента развилась катаракта на фоне глаукомы, офтальмохирурги могут выполнить комбинированное хирургическое лечение катаракты и глаукомы", – резюмировал Ладанов.

Ранее врач-невролог Ольга Калмыкова рассказала, почему перед глазами могут появляться мушки или черные точки. По ее мнению, это может возникнуть из-за резкого подъема, смены положения тела, поднятия тяжестей, повышенного давления или из-за заболеваний глаз. При появлении симптомов невролог посоветовала обратиться к специалисту и пройти обследование для назначения лечения.

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