Профессор рассказал, что в РФ неизлечимой глаукомой заболевают сто тысяч россиян в год

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Ежегодно в России неизлечимой пока глазной болезнью глаукомой заболевают более ста тысяч человек, и это число продолжит расти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента Российского глаукомного общества профессора Евгения Егорова.

Глаукома является заболеванием глаз, основной признак которого состоит в повышении уровня внутриглазного давления, снижении остроты зрения и изменении полей зрения. Эта болезнь носит прогрессирующий характер и может привести к слепоте.

По словам Егорова, цифра в сто тысяч человек может увеличиться за счет выявляемости и того факта, что люди стали чуть больше жить. Вместе с тем рост заболеваемости будет плавный.

Сегодня на ранней стадии удается выявить около 25% больных глаукомой россиян. Это связано с тем, что на данный момент практически отсутствуют специальные центры с глаукомным кабинетом, а обычного осмотра офтальмолога недостаточно для выявления глаукомы, отметил профессор.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире поражены слепотой или живут с какой-либо формой нарушения зрения порядка 2,2 миллиарда человек. Большая часть из них (65%) – люди старше 50 лет.

При этом 40% слепых потеряли зрение от глаукомы. Это заболевание имеют по меньшей мере 60 миллионов человек, по другим данным – 100 миллионов человек. В России же глаукома выявлена у 1,3 миллиона граждан. Вместе с тем еще полмиллиона россиян могут быть больны, но пока еще не знают об этом.

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