Врач-офтальмолог рассказал о популярных мифах, связанных с лечением глаз

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Промывание глаз чаем от конъюнктивита, использование капель с алое при катаракте, гимнастика для улучшения зрения и другие мифы, связанные с лечением глаз, развеял офтальмолог-офтальмохирург Андрей Попов. Об этом сообщает Life.ru.

Врач выделил пять распространенных среди россиян заблуждений, касающихся лечения глаз и коррекции зрения. Первое, о чем он рассказал, – это промывание глаз чайными растворами или прикладывание чайных пакетиков.

По словам Попова, в мире нет никаких доказательств того, что подобная практика помогала людям лечить конъюнктивит, ячмень, покраснение или сухость глаз. Нет ни одного исследования, которое могло бы подтвердить, что промывание глаз чаем может быть эффективнее, чем промывание водой.

Он подчеркнул, что люди, которые прибегают к народной медицине, чаще попадают к врачу-офтальмологу с более запущенными формами заболеваний.

Следующий миф касается использования очков. Некоторые граждане считают, что они могут ухудшать зрение, однако к этому приводит не использование очков, а полный отказ от них после того, как офтальмолог поставил соответствующий диагноз, объяснил эксперт.

Если человек с близорукостью будет постоянно щуриться и пытаться сфокусироваться на предмете, то его зрение ухудшится, сказал он.

Многие люди ошибочно считают, что гимнастика для глаз сможет улучшить зрение, отметил Попов. Она может помочь людям при ложной близорукости, которая появляется из-за того, что мышца, отвечающая за фокусировку зрения, находится в спазмированном состоянии. В остальных случаях упражнения для глаз не смогут исправить проблемы и улучшить зрение, добавил офтальмолог.

Те, у кого есть катаракта, считают, что заболевание можно вылечить при помощи медового раствора или капель с алое, однако, по словам врача, народные средства, гимнастика и даже лекарства не смогут помочь улучшить человеку зрение, так как катаракта является возрастным и необратимым заболеванием.

Некоторые ошибочно полагают, что перфорационные очки-тренажеры позволяют снижать нагрузку на глаза, так как в них создается ощущение, что изображение становится четче. Попов отметил, что эффективность таких очков не была доказана учеными, к тому же при длительном ношении перфорационных очков может наблюдаться обратный эффект, который приведет к перенапряжению мышц, заключил он.

Ранее врач-офтальмолог Вячеслав Куренков заявлял, что снижение четкости и контрастности зрения может сигнализировать о развитии катаракты.

По его словам, многие люди могут не подозревать о заболевании до тех пор, пока они не ощутят дискомфорт, сигнализирующий о поздних стадиях заболевания. Если запустить катаракту, это может привести к потере зрения, так называемой обратимой слепоте, предупредил офтальмолог.



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