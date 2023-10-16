Врач объяснила, почему перед глазами могут появляться мушки

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Многие люди жалуются на периодическое мелькание перед глазами темных точек или мушек. Причины появления этого симптома могут быть самыми разными. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила врач-невролог Ольга Калмыкова.

Так, мушки перед глазами могут появляться во время резкого подъема, смены положения тела или поднятии тяжестей. Чаще всего они возникают в связи с повышенным давлением, при котором сосуды головного мозга испытывают спазм.

Темные точки также могут быть вызваны болезнями глаз, низким давлением или анемией, а также могут быть проявлением мигрени или сахарного диабета.

Таким образом, причины мушек перед глазами являются индивидуальными. Во время обследования врачи обращают внимание на возраст пациента, сопутствующие жалобы и патологии, а также лекарства, которые принимает человек.

По словам Калмыковой, если подобный симптом возникает часто, к примеру, более 3–4 раз в месяц, то нужно обратиться к терапевту. В больнице необходимо будет сдать биохимический и клинический анализы крови, провести исследование на гликированный гемоглобин и ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов, а также проверить уровень сахара в крови.

После этого при необходимости можно также получить направление и к другим специалистам: кардиологу, офтальмологу или неврологу.

Ранее президент Российского глаукомного общества профессора Евгений Егоров сообщил, что ежегодно в России неизлечимой пока глазной болезнью глаукомой заболевают более ста тысяч человек. Эксперт добавил, что это число продолжит расти.

До этого врач-офтальмолог Вячеслав Куренков перечислил симптомы катаракты – патологии, связанной с помутнением хрусталика глаза. По словам специалиста, иногда люди долгое время даже не подозревают о развитии катаракты.

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