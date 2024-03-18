Собянин рассказал об операциях мирового уровня, которые делают в Москве

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Современная столичная хирургия продолжает развиваться, в Москве проводят операции мирового уровня и с каждым годом расширяют границы возможного. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

Благодаря новому оборудованию в операционных врачи могут успешно осуществлять тысячи плановых и экстренных операций в год, отметил мэр. Главный тренд последних лет – интеграция цифровых технологий в медицинскую практику, которой сейчас пользуются в том числе столичные специалисты, указал Собянин.

"Реальностью, а не фантастикой становятся интегрированные или умные операционные, которые сочетают в себе цифровизацию, функциональность и повышенный уровень комфорта для пациентов. Стало привычным, когда врач прямо у операционного стола может вывести на монитор снимки КТ, МРТ, данные из истории болезни пациента и другую информацию из ЕМИАС, которая может ему потребоваться в ходе операции", – заявил мэр.

Хирургам в работе активно помогают технологии 3D-моделирования и дополненной реальности. В частности, врачи Морозовской детской больницы задействуют их в операциях по удалению части легкого, поделился мэр. В некоторых случаях сделать это необходимо, поскольку операция технически довольно сложная, даже если пациент взрослый.

По словам Собянина, проводить ее детям еще труднее в связи с близким расположением сосудов. В такие моменты на помощь хирургам приходят цифровые технологии. Врачи создают 3D-модель легкого на основе КТ пациента, размечают расположение сосудов, намечают границы сегмента, который необходимо удалить.

После этого 3D-модель переносится в очки дополненной реальности, благодаря чему хирург способен сравнивать модель и анатомию во время операции. Сама процедура при этом осуществляется через проколы с визуализацией в 4K и десятикратным увеличением, заявил мэр.

Специализированные гибридные операции, продолжил Собянин, помогли развивать еще одно важное направление – симультанных и гибридных операций. Пациенту проводится сразу несколько хирургических вмешательств одновременно, иногда до пяти за раз.

В качестве примера Собянин привел ситуацию в Боткинской больнице, когда две бригады из рентгенэндоваскулярных и сосудистых хирургов одновременно выполнили эндоваскулярное вмешательство (без разрезов, через сосуды) и открытую операцию пациенту. В одном случае человеку была сделана реконструкция бедренной артерии и восстановлена проходимость артерии голени. Другому пациенту с ишемическим инсультом осуществили открытую реконструкцию внутренней сонной артерии и эндоваскулярное стентирование общей сонной артерии, уточнил мэр.

"Как известно, болезни сердца и сосудов являются одной из наиболее распространенных причин инвалидности и летальных исходов. Поэтому одной из важных направлений развития стационарной помощи в 2024 году является увеличение количества высокотехнологичных операций в этой области", – продолжил Собянин.

Так, специалисты ГКБ имени С. С. Юдина осуществляют гибридные внутрисосудистые операции при лечении людей с инсультом. Во время операции работают сразу две хирургические бригады. Мэр уточнил, что одна устраняет тромб, вторая – причины его образования. Похожие операции организовываются в том числе в других многопрофильных стационарах столицы.

Мэр также назвал еще один критически важный метод лечения – трансплантация. По его словам, ее применяют в московских клиниках все активнее. В 2013-м проводилось чуть более 100 подобных операций, а в 2023-м уже около 600 в год, указал Собянин.

Например, хирурги НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского успешно проводят операции по методу Пихельмайера. Врачи полностью извлекают печень из тела человека, охлаждают ее и консервируют специальным раствором на время операции, чтобы иссечь очаги патологии. После этого орган возвращают обратно в тело человека, добавил мэр.

Бывают случаи, когда трансплантация является единственным возможным методом лечения. Собянин привел в пример болезни почек. Чтобы сохранить донорский орган во время операции, в Боткинской больнице задействуется технология машинной перфузии, уточнил он.

Консервирующий раствор для хранения почки использовался всегда, однако уникальность метода состоит в том, что раствор насыщается кислородом, который "прогоняется" посредством насоса через почку. Благодаря этому подходу поддерживается жизнеспособность трансплантата на протяжении всего времени, необходимого до пересадки, пояснил Собянин.

В мае 2023 года в Боткинской больнице была проведена первая в истории клиники операция по пересадке сердца, напомнил мэр. Спустя время там провели еще три таких операций.

Вместе с тем градоначальник рассказал об успехах столичной медицины в сфере протезирования. В настоящий момент в московских стационарах проводят сложные операции по эндопротезированию и установке кардиопротезов. Например, в детской Морозовской больнице осуществляются операции по установке детям с пороком сердца – даже новорожденным – специального протеза сердечного клапана. Данный механизм полностью или частично состоит из специально обработанных тканей человека.

Кроме того, отметил мэр, врачи Центра хирургии стопы ГКБ имени С. С. Юдина представили новый метод эндопротезирования таранной кости – части голеностопного сустава. Со слов Собянина, специалисты применяют его при лечении остеонекроза.

В свою очередь, медики Спинального центра ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова используют методику протезирования позвоночника, задействуя подвижные импланты. Собянин уточнил, что она помогает полностью восстановить функции позвоночника даже при повышенных нагрузках, которым подвержены профессиональные спортсмены.

Подобная инновация уменьшает время реабилитации после операции с одного года до полутора месяцев. Методика попала в топ-10 изобретений в медицине по версии Роспатента в прошлом году, поделился мэр.

"Московская хирургия не стоит на месте. Те операции, что еще десять лет назад казались фантастикой, сегодня переходят в разряд рядовых. И для московских врачей это далеко не предел", – заключил Собянин.

Между тем стало известно, что городская клиническая онкологическая больница № 1 в Москве стала лучшей по итогам онкологического рейтинга за 2023 год. Как уточнила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, в этом медучреждении ежегодно лечатся почти 100 тысяч пациентов. Следом в рейтинге расположилась Московская городская онкологическая больница № 62.

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