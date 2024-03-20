Московские врачи удалили злокачественную опухоль слезного мешка и сохранили глазное яблоко

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Столичные врачи удалили злокачественную опухоль слезного мешка и сохранили глазное яблоко 67-летнему пациенту, сообщили Москве 24 в департаменте здравоохранения.

Ему был поставлен диагноз "плоскоклеточный рак слезного мешка" первой стадии, а опухоль уже распространилась на верхний слезный канал. Врачи отмечают, что это редчайшая форма рака и во всем мире известно лишь о 20 похожих случаях.

Команде ведущих медэкспертов из учреждений столичного департамента здравоохранения на базе ГКОБ № 1 было необходимо радикально удалить опухоль, восстановить удаленные анатомические структуры мягких тканей лица и лицевого скелета и, при этом, обеспечить физиологический отток слезы.

"Опухоль была удалена в блоке с кожей и мягкими тканями внутреннего угла век левого глаза, фрагментами носовой кости, внутренней стенки глазницы и передней стенки верхне-челюстной пазухи вместе со слезным мешком и слезным каналом. Целостность глазного яблока и глазодвигательного аппарата полностью сохранена", – рассказал завотделением хирургии опухолей головы и шеи, хирург ГКОБ № 1 Сергей Кравцов.

Кроме того, покровные ткани лица были восстановлены при помощи кожно-апоневротического лоскута со лба, добавил врач. Для сохранения бинокулярного зрения и внешнего облика лица врачи решили восстановить лицевой скелет при помощи титанового протеза. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и доволен результатом операции.

"Для восстановления слезного протока применена специальная технология туннелирования структур при помощи проводника и тончайшей струны. Благодаря слаженной командной работе, пациенту удалось полностью сохранить качество жизни и избежать необходимости проведения лучевой терапии, которая могла увеличить риски потери зрения", – объяснил заведующий поликлиникой офтальмологического центра ГКБ имени Боткина Антон Андрейченко.

В ближайшие 5 лет пациенту придется тщательно наблюдаться у врача-онколога и офтальмолога, однако в конечном счете его зрение было сохранено в полном объеме, заключил он.

Ранее в департаменте здравоохранения столицы рассказали, что сотрудники детской городской клинической больницы имени Башляевой экстренно прооперировали трехлетнюю девочку, у которой было выявлено ущемление пупочной грыжи. В итоге врачи рассекли ущемляющее кольцо, ушили кишку и вправили ее в брюшную полость, а затем нанесли на рану специальные швы.

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