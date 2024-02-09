Проекты Москвы получили награды Международной выставки инноваций

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Проекты аналитического центра Москвы получили две золотые и одну бронзовую награду на Международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX в Бангкоке. Об этом сообщила глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

По ее словам, золотые медали в категории "Робототехника/Электроника/Автоматизация/Интернет вещей и приложения/Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)" получили база "Единое хранилище данных" (ЕХД) и цифровой механизм формирования закупок в системе здравоохранения в рамках платформы "Экспертиза".

Бронзовым призером в категории "Защита окружающей среды/Энергетика/Водоснабжение, электроснабжение/Зеленые технологии" стала модель прогнозирования платы граждан в рамках информационной аналитической системы ИАС "Тариф".

Багреева отметила, что цифровые технологии и искусственный интеллект активно внедряются в различных сферах экономики столицы. По ее словам, цифровой механизм формирования закупок в здравоохранении позволяет повысить прозрачность проводимых процессов, минимизировать человеческий фактор в цепочке закупок, а также снизить трудозатраты.

ЕХД, где содержится более 10 тысяч статистических и аналитических показателей, помогает специалистам органов исполнительной власти Москвы и регионов эффективно и оперативно решать управленческие задачи, а также использовать современные инструменты для визуализации информации.

ИАС "Тариф" благодаря внедрению информационных технологий обеспечивает эффективное и прозрачное регулирование тарифов, соблюдение баланса интересов потребителей и производителей.

Глава департамента добавила, что проекты, представленные в 2024 году на выставке, ранее отмечались международным сообществом в числе лучших разработок.

Так, базу ЕХД в 2021 году признали в ООН одной из передовых практик мира, способствующих достижению цели в области устойчивого развития "Устойчивые города и населенные пункты".

В свою очередь, ИАС "Тариф" на выставке IPITEX в прошлом году получила серебряную медаль и специальный приз за созданный в рамках системы реестр инфраструктуры регулируемых организаций.

Международная выставка интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX проводится с 1995 года в Бангкоке. В этом году свои работы представили 25 стран, среди которых Канада, Великобритания, Сингапур, Египет, Китай, Япония, Иран, Малайзия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Южная Корея. Россия презентовала на смотре девять проектов.

Ранее Сергей Собянин объявил о старте пятого конкурса инновационных разработок "Новатор Москвы". Всего будет три номинации: "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций". В каждой из номинаций есть по шесть направлений, уточнил мэр. Заявки будут приниматься до 1 мая, поучаствовать можно как индивидуально, так и в команде до пяти человек, добавил градоначальник.

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