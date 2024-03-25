Сергей Собянин рассказал, как московские школы готовят будущих врачей

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В школах Москвы создали медицинские классы, в которых юные жители столицы готовятся стать врачами. Новый стандарт образования помогает ребятам получить углубленные знания по профильным предметам, овладеть базовыми навыками и сознательно выбрать профессиональный путь, написал Сергей Собянин в своем блоге.

"Будущие медики изучают расширенные курсы биологии, химии и (по выбору) математики, что позволяет им получить более высокие баллы ЕГЭ. На остальных предметах ребята тоже знакомятся с профессией врача: изучают медицинский английский, читают литературные произведения, посвященные медицине, и так далее", – сообщил мэр.

Ребята также посещают обязательные спецкурсы. В частности, для медицинских классов департамент образования и Сеченовский университет представили спецкурс "Шаг в медицину. Анатомия и физиология человека. Здоровье человека", уточнил Собянин. Благодаря нему будущие врачи овладевают техникой проведения базовых медицинских манипуляций. В этом им помогает интерактивный анатомический и специальный робот-тренажер.

Кроме того, продолжил мэр, в программу включили комплексную экскурсионную программу в медицинские организации. Каждый будущий врач в обязательном порядке посещает Боткинскую больницу, ММКЦ "Коммунарка" и НИИ имени Н. В. Склифосовского, а также подстанцию скорой помощи.

По словам мэра, ученики 11-х классов участвуют во встречах с врачами терапевтического и хирургического профилей, а также с акушерами, гинекологами, аллергологами, иммунологами, травматологами, онкологами, анестезиологами и другими специалистами. В первом учебном полугодии для ребят было организовано более 180 таких встреч.

"Получить первую медицинскую профессию еще до школьного выпускного – уникальная возможность, которой обладают ученики медицинских классов. Десятиклассники осваивают специальность младшей медицинской сестры по уходу за больными в одном из шести колледжей", – отметил Собянин.

Вместе с тем мэр рассказал, что погрузиться в теорию медицины воспитанники могут благодаря проведению самостоятельных исследований и разработке проектов под руководством преподавателей университетов-партнеров. У будущих врачей есть возможность выбрать для исследования одно из 15 направлений: от микробиологии и эпидемиологии до биоинженерии и медицинской генетики.

Создатели нового образовательного стандарта разработали программы школ, колледжей и вузов так, чтобы они не дублировались, а органично дополняли друг друга, указал Собянин.

Ранее мэр посетил первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Он пригласил воспитанников вуза после окончания учебы на работу в клиники столицы. Собянин также подчеркнул, что власти города стремятся поднимать практически все больницы Москвы до мирового уровня.