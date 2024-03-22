Врачи больницы Вересаева вернули к жизни пациента после полуторачасовой остановки сердца

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врачи флагманского центра больницы имени В. В. Вересаева спасли пациента, пребывающего продолжительное время в состоянии клинической смерти из-за острого инфаркта миокарда. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Реанимационные мероприятия начались еще на догоспитальном этапе. Благодаря работе мультидисциплинарной команды врачей, состоящей более чем из 20 человек, мужчину удалось спасти. На данный момент он уже выписан из стационара.

В течение суток после операции мужчина пролежал в отделении реанимации и интенсивной терапии. Врачи продолжали проводить ему экстракорпоральную мембранную оксигенацию и искусственную вентиляцию легких, а также оказывали поддержку лекарственными препаратами. После восстановления сердечной деятельности медработники завершили экстракорпоральную мембранную оксигенацию.

В общей сложности он пребывал в состоянии клинической смерти в течение 1,5 часа. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и находится под амбулаторным наблюдением.

Ранее стало известно, что столичные врачи удалили злокачественную опухоль слезного мешка и сохранили глазное яблоко 67-летнему пациенту. Уточняется, что зрение мужчины было сохранено в полном объеме, но в ближайшие 5 лет пациенту придется тщательно наблюдаться у врача-онколога и офтальмолога.

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