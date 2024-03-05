Офтальмолог рассказала, как не допустить развития близорукости у детей

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Есть несколько мер профилактики близорукости (миопии) у детей. О способах снизить риск развития патологии рассказала офтальмолог Светлана Миргородская. Ее слова приводит "Газета.ру".

Врач объяснила, что одним из важных факторов является наследственность. Исключать вероятность развития близорукости нельзя, поскольку дети частично или полностью наследуют анатомические особенности родителей.

"Но это не всегда 100% наследственная предрасположенность. Играет роль не только степень миопии у родственников, но и то, что у одного или у обоих родителей она имеется. Бывает и так, что у родителей средняя или высокая степень миопии, а у ребенка только слабая", – отметила специалист.

Также провоцировать миопию может чрезмерная нагрузка на глаза, предупредила Миргородская. По ее словам, зрение ухудшается в результате спазмирования. В таком случае наружные мышцы укорачиваются, сдавливают глазное яблоко и удлиняют его.

Офтальмолог рекомендовала делать перерывы на 10–15 минут во время длительной нагрузки вблизи. Следует отвлекаться и смотреть вдаль, например в окно, посоветовала она.

Близорукость может быть следствием недостатка витаминов, добавила врач. Для профилактики следует гулять при дневном свете не менее двух часов и принимать витамин D, подчеркнула Миргородская. Для подбора правильной дозировки необходимо обратиться за консультацией к эндокринологу.

Кроме того, родители должны следить за гормональным фоном ребенка и вовремя проверять уровень сахара, резюмировала она.

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