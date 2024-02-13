Врач рассказала, почему делиться тушью для ресниц опасно для здоровья

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У каждого человека на коже и ресницах есть собственная микрофлора, использование туши другим человеком может привести к воспалению и развитию инфекции. Об этом заявила врач-офтальмолог Мариам Гюлбудагян, сообщает Life.ru.

Эксперт также дала советы по покупке и хранению туши. В магазине она рекомендовала обращать внимание на срок годности, а после вскрытия не хранить косметику дольше трех месяцев, поскольку там могут появиться бактерии. Также тушь, продолжила врач, лучше не хранить в ванной или на подоконнике, ведь повышенная влажность, частые перепады температур и прямые солнечные лучи тоже могут спровоцировать размножение бактерий.

Кроме того, макияж с глаз нужно тщательно смывать, а щеточку от туши – регулярно мыть, уточнила Гюлбудагян. По ее словам, тушь может засыхать и осыпаться, из-за чего может попасть в глаза и травмировать их. Во избежание плохих последствий специалист также не советует краситься на ходу.

Более того, она не рекомендовала использовать водостойкие туши каждый день, потому что в их составе часто содержится большое количество силикона, из-за которого ресницы лишаются возможности естественного очищения.

В заключение врач напомнила, что тушь, как и любая косметика, может вызвать аллергию. Поэтому перед использованием специалист советует проверить на коже, нанеся небольшое количество средства и оставив на сутки.

Ранее звездный визажист Захар Гринов рассказал, как сделать макияж как у Марго Робби в фильме "Барби". Для этого, считает он, нужны пудра, тональное средство, хайлайтер, румяна, розовые тени, блеск для губ и тушь.

Тональное средство он предлагает использовать с не слишком плотной структурой, на щеках сделать кукольный румянец, добавить хайлайтер на скулы, кончик носа и во внутренние уголки глаз, на ресницы обильно нанести тушь, а на губы – сияющий блеск с глянцевым финишем.

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