Офтальмолог предостерегла от наращивания ресниц и использования туши в мороз

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Косметические процедуры могут стать опасными в холодное время года. Ветер, солнце и холод увеличивают риск появления инфекции век. Об этом в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" сообщила врач-офтальмолог высшей категории, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

"Глаз – орган, в котором есть все защитные механизмы от солнца, мороза, ветра. Эти защитные механизмы – веки, ресницы. Самые основные рекомендации, когда мы говорим о морозе и ветре – это отсутствие наращенных ресниц", – отметила она.

По словам специалиста, железы, которые располагаются в толще век, продуцируют определенный секрет, способствующий стабилизации слезной пленки.

"Все, что ставится на поверхность век, травмирует и механические железы, и нарушает отток, может быть источником инфекционных процессов", – объяснила эксперт.

Она подчеркнула, что людям, которые склонны к аллергии, не следует использовать декоративную косметику. Холодовая аллергия способна привести к покраснениям и слезотечению, уточнила Шилова.

Ранее косметолог Елена Мокеева сообщила, что неправильный уход может привести к сухости и шелушению кожи в зимний период. Она порекомендовала не умываться горячей водой и избегать использования очищающих косметических средств, в составе которых присутствуют щелочные компоненты.



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