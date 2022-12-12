Дерматолог запретила пользоваться увлажняющими кремами при выходе на мороз

Фото: depositphotos/Alla Serebrina

Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала о том, что в холодную и морозную погоду нельзя использовать увлажняющие кремы перед выходом на улицу. Об этом сообщается на сайте радиостанции "Говорит Москва".

"Увлажняющие кремы перед выходом на мороз ни в коем случае наносить нельзя, потому что крем содержит воду, а она при морозе кристаллизуется. Поэтому все средства, которые мы наносим на лицо, лучше наносить вечером за три часа до сна", – отметила Егорова.

По словам врача, не рекомендуется наносить крем сразу перед сном, так как это может привести к отекам. Дерматолог заявила, что против использования тонального крема – он закупоривает поры, и не рекомендует пользоваться перед выходом на мороз BB- и CC-кремами. Егорова добавила, что утром достаточно протирать глаза ватным диском, смоченным в кипяченой воде.

Врач рассказала, что зимой обязательно включить в питание жирную пищу, в частности рыбу, авокадо и орехи.

Ранее сообщалось, что врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала людям с гипертонией не злоупотреблять алкоголем и продуктами с содержанием соли в новогоднюю ночь. Врач рассказала, что спиртные напитки и сильно соленая пища могут привести к повышению артериального давления.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!