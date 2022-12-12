Эксперт назвала сильную тягу к сладкому признаком опасной болезни

Фото: depositphotos/amoklv

Сильная тяга к сладкому может быть признаком сахарного диабета второго типа или преддиабетического состояния. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

Она также отметила, что часто люди игнорируют этот признак заболевания и долгое время не знают, что у них повышенный сахар.

"Энергия не поступает в клетки, мозг требует больше сахара, и человеку хочется съесть больше сладкого. Возникает гипогликемия, то есть пик сахара, а потом провал", – говорит Соломатина.

По словам эксперта, постоянное желание съесть что-то сладкое может также появляться при неправильном режиме питания и лишнем весе. Так, когда организм находится в голодном состоянии, его быстрое насыщение обеспечивается за счет сладкого.

Специалист рекомендует есть темный шоколад, так как он полезен для профилактики сосудов и улучшает кровообращение.

Ранее врач-терапевт, диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева посоветовала ограничить употребление сладких продуктов при заболеваниях сердца.

По словам эксперта, такие продукты повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и способствуют прогрессированию атеросклероза. Кроме того, вредным считается и переедание.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!