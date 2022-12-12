Диетолог рассказала, чего нельзя есть при болезнях сердца

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Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Москвой 24 посоветовала ограничить употребление соленых, жирных, жареных и сладких продуктов при заболеваниях сердца.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Именно соль удерживает жидкость в организме и сосудах и поддерживает высоким давление, напрягая сосудистую стенку. Поэтому, как только мы убираем очень соленые продукты, у нас тем самым регулируется давление.

При проблемах с сердцем эксперт советует есть как можно меньше маринованных огурцов, помидоров и грибов. Кроме того, стоит ограничить потребление соленой квашеной капусты, всех видов соленой рыбы, а также черной и красной икры.

"Из рациона также убираются продукты, которые содержат трансжиры и вся рафинированная, сладкая еда. Колбасные изделия, сосиски, сардельки, насыщенные жирами и трансжирами, следует исключить. Не нужно есть жареное", – рекомендует врач.



По словам эксперта, такие продукты повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и способствуют прогрессированию атеросклероза. Кроме того, вредным считается и переедание.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Если человек питается только два раза в день: один раз в дневные часы и целый тазик съедает вечером, переполненный желудок дополнительно поднимает диафрагму и оказывает не лучшее влияние на сердечно-сосудистую систему.

"Можно готовить мясо, птицу, рыбу щадящим способом в пароварке или мультиварке, но никак не есть жареное. Отдавать предпочтение следует пищевым волокнам из овощей и фруктов", – заключила специалист.

Ранее россиянам рассказали о положительном воздействии картофеля на сердечно-сосудистую систему. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, этот продукт содержит в себе много калия. Он необходим для нормальной работы сердца и в целом сердечно-сосудистой системы. Кроме того, калий не позволяет давлению повышаться.



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