Врач рассказала, что гипертоникам нельзя есть за новогодним столом

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В новогоднюю ночь гипертоникам не следует злоупотреблять алкоголем и есть продукты с содержанием соли. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, за праздничным столом следует отказаться от употребления сырной нарезки: в ней есть соль, которая может повысить артериальное давление. "Это касается и нарезки даже очень хорошего сыра. Тем более в таких видах, как пармезан, соли вообще очень много", – сказала специалист.

Также гипертоникам лучше исключить приготовленный по классическому рецепту оливье. В нем присутствуют такие соленые ингредиенты, как колбаса и майонез. Эти продукты тоже могут повышать давление, предупредила Соломатина.

Чтобы избежать негативных последствий, специалист посоветовала заменить в оливье колбасу отварной грудкой или нежирной говядиной. Вместо майонеза можно использовать йогурт или нежирную сметану.

Кроме того, Соломатина настоятельно рекомендует людям с повышенным давлением не есть за новогодним столом классически приготовленную селедку под шубой.





Елена Соломатина врач-диетолог Сельдь нужно брать совсем малосольную либо вымачивать ее. В основном нужно есть "шубу". Майонез так же можно заменить йогуртом или нежирной сметаной.

Гипертоникам противопоказан и любой алкоголь, особенно в момент повышенного давления. "Спиртное сильно обезвоживает и дает интоксикацию. Такое состояние сильно повышает давление, возрастает склонность к инфарктам и инсультам", – отметила эксперт.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал адыгейский самым полезным для здоровья видом сыра. Это связано с тем, что в его составе находится меньше жира и соли.



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