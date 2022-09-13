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Диетолог назвал самый полезный сыр

Немного жира, мало соли: назван самый полезный сыр
обществоедаэксклюзив

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Адыгейский сыр является самым полезным для здоровья. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

При выборе сыра специалист рекомендует обращать внимание на состав продукта.

"Во всех сырах хорошее содержание кальция, причем кальций и белок делают сыр полезным. А соль и избыток жира делают его вредным", – говорит эксперт.

Среди всех видов сыра диетолог выделил адыгейский. Этот продукт является наиболее полезным, поскольку в его составе меньше жира и соли, вместе с тем он не уступает другим сортам по содержанию кальция.

Самые полезные те сыры, в которых не слишком много жира и очень мало соли. Наверное, среди имеющихся на рынке – это все-таки адыгейский.
Михаил Гинзбург
врач-диетолог

Гинзбург советует употреблять примерно 100–150 граммов адыгейского сыра в день, чтобы получить максимальную пользу.

"Можно и 200, и 300 граммов, но просто польза особо увеличиваться не будет", – заключил он.

Ранее россиянам напомнили, при каких заболеваниях не стоит употреблять много сыра. По словам врача-диетолога, доктора медицинских наук Маргариты Королевой, речь идет о гипертониках, поскольку в этом продукте содержится немало соли. Также сыр в большом количестве противопоказан людям с заболеваниями почек. Кроме того, сократить потребление либо вообще отказаться от него стоит тем, кто страдает от мигрени.

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