Россияне назвали любимые сыры

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Самым популярным в РФ сортом сыра считается "Российский". На втором месте по частоте потребления находится несладкий плавленый сыр. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование международной исследовательской компании Ipsos.
Среди твердых сортов также популярны "Голландский", "Гауда", "Маасдам", "Пармезан" и "Тильзитер". За последние три месяца твердый сыр ели или использовали при приготовлении различных блюд 96% участников исследования, плавленый сыр – 67%.
Творожный сыр выбирали 48% россиян, моцареллу – 36%, брынзу и фету – по 30%.
Сыр в России считается повседневным продуктом. Его как минимум раз в неделю и чаще покупают 83% участников исследования.
27% опрошенных едят сыр с овощами, 24% – с колбасой, 18% – со сливочным маслом, 14% – с вареными яйцами, 9% – с сосисками, 6% – с фруктами. Еще 4% участников опроса предпочитают с сыром печенье, 3% – орехи, 2% – мед или варенье.
Запивают сыр чаще горячим чаем и кофе – 67%. Из холодных напитков 10% опрошенных выбирают сок, чай и газировку. На вино указали 8% участников исследования, на пиво и крепкий алкоголь – 5% и 3% соответственно, 4% – на молочные напитки.
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