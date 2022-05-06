Врач рассказала, кому опасно есть сыр

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Москвой 24 посоветовала не есть много сыра при гипертонии, заболеваниях почек и мигрени.

"Сыр противопоказан в большом количестве людям с гипертонической болезнью. Он содержит большое количество солевых компонентов. Это всегда задержка жидкости, увеличение объема циркулирующей крови. И это не может не отразиться на состоянии сосудистой стенки и уровне артериального давления", – говорит диетолог.

Кроме того, не стоит увлекаться этим продуктом людям с заболеваниями почек. Дело в том, что при злоупотреблении сыром жидкость в организме задерживается и нарушается пассаж мочи, отмечает врач.





Маргарита Королева врач-диетолог, доктор медицинских наук В очень ограниченном количестве, а иногда и вовсе отменяют сыр людям с мигренью. В составе сыра может быть большое количество гистаминоподобных компонентов, которые будут поддерживать проявление мигренозных проблем.

Однако даже если у человека нет противопоказаний, это не значит, что сыр должен быть на столе ежедневно, продолжает диетолог. "Рацион должен быть достаточно разнообразен. В нем должны быть продукты не только животного, но и растительного происхождения, побольше пищевых волокон и другие источники полноценного белка. Сыр можно есть максимум 3–4 раза в неделю", – заключила Королева.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев порекомендовал избегать чрезмерного употребления плавленого сыра. По словам эксперта, этот продукт проходит серьезную обработку, что приводит к разрушению в нем почти всех полезных веществ. Кроме того, в таком сыре присутствует большое количество натрия, предупредил нутрициолог.

