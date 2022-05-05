Диетолог назвала самые аллергенные продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко
Креветки, крабы и устрицы занимают первое место в рейтинге самых аллергенных продуктов, рассказала "Газете.ру" врач-диетолог, эксперт компании SOLGAR Людмила Жукова.
Она отметила, что эти продукты способны вызывать аллергию у людей всех возрастов. Также эксперт призвала обратить внимание на большое содержание белка, который в существенных объемах может быть опасен.
Помимо креветок, аллергенными являются растения семейства пасленовых (баклажаны, томаты).
"Эти продукты чаще всего подвергаются химической обработке для сохранения свежести, что может давать дополнительную нагрузку на организм при употреблении. Также пасленовые часто вызывают перекрестные аллергические реакции", – пояснила диетолог.
Аллергию, по словам Жуковой, могут вызвать и цитрусовые, которые приводят к выбросу гистамина в крови. Эксперт рекомендовала также обратить внимание на базилик, чеснок, хурму и персики. Последние содержат недостаточное количество ферментов для их усвоения в организме.
В рейтинг аллергенных продуктов попали и бананы, а также молочные продукты, кофе и мед. Специалист рекомендовала употреблять перечисленные продукты в умеренном количестве.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, что для снижения уровня сахара в крови в рацион следует включить горбушу, орехи, чеснок и овсянку. Также специалист порекомендовала обязательно есть морскую рыбу, например горбушу.
"Доктор 24": вся правда о продуктах, которые могут вызвать сильную аллергию
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