Эксперты предупредили о вреде сна с мокрыми волосами

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Сон с мокрыми волосами может привести к их сильной ломкости, заявили парикмахеры. Об этом сообщает "Лента.ру".

Эксперты рекомендовали сразу после мытья головы не трогать расческой пряди, а высушить их с помощью полотенца. Желательно, чтобы оно было изготовлено из микрофибры.

Помимо этого, парикмахеры перечислили правила, которые следует соблюдать во время ухода за волосами. Так, следует до конца смывать бальзам с прядей, так как остатки средства могут повысить риск появления секущихся кончиков. Также специалисты посоветовали всегда наносить на волосы термозащиту.

Ранее французский звездный парикмахер Фредерик Феккай перечислил визуально старящие ошибки при уходе за волосами. По его мнению, ухудшить внешний вид может сильное использование стайлинговых средств и сухих шампуней. Они не только делают пряди тусклыми и невзрачными, но и приводят к закупориванию фолликулов, заявил эксперт.



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