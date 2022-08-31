Названы причины ранней седины у женщин

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Ранняя седина у женщин может проявиться как из-за состояния организма и генетики, так и из-за внешнего воздействия на волосы, сообщает Marie Claire.

По словам экспертов, седые волосы в относительно раннем возрасте могут появиться из-за неправильного ухода, когда не берется во внимание старение кожи головы и повреждение волосяных фолликулов.

Также, как предупреждают специалисты, седина проявляется и по причине недостаточного очищения от стайлинговых средств и чрезмерного использования сухого шампуня.

Чтобы избежать седых прядей, женщинам советуют отказаться от курения, употреблять витамин В12, а также каждую неделю наносить питательные маски и увлажняющие сыворотки. Помимо этого, следует большую часть времени позволять отдыхать волосам от резинок, чтобы сократить риск механических повреждений.

Ранее трихолог Татьяна Егорова назвала причину выпадения волос. Так, по ее словам, они могут начать выпадать из-за нехватки в организме железа или высокого уровня кортизола. При этом причиной выпадения волос может быть и перенесенный коронавирус.

В свою очередь, трихолог и косметолог Елена Левченко рассказала, что коронавирус нарушает питание волосяного фолликула и работу сосудов, что провоцирует выпадение волос. Она уточнила, что лечение этого состояния зависит от типа выпадения – самым распространенным является диффузное, которое длится 100–120 дней.

