Трихолог назвала причину выпадения волос

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Волосы могут начать выпадать из-за нехватки в организме железа или высокого уровня кортизола, рассказала врач-дерматолог, трихолог Татьяна Егорова. Об этом сообщает News.ru.

Также, по ее словам, причиной выпадения волос может быть перенесенный коронавирус.

"Допустим, постковидное выпадение – мы его остановить не можем. Поврежденные фолликулы выпадут, ничего мы с этим не сделаем. Единственное, что можно сделать, – ускорить процесс роста волоса. Делается мезотерапия, витаминотерапия. Так что причин выпадения волос множество, надо решать причину этого", – пояснила Егорова.

В свою очередь, трихолог и косметолог Елена Левченко рассказала, что коронавирус нарушает питание волосяного фолликула и работу сосудов, что провоцирует выпадение волос. По ее словам, лечение этого состояния зависит от типа выпадения – самым распространенным является диффузное, которое длится 100–120 дней.

Левченко добавила, что COVID-19 также негативно влияет на состояние кожи.

Ранее трихолог, врач дерматовенеролог Юлия Нагайцева предупредила об опасности реактивного выпадения волос из-за простудных заболеваний. По ее словам, в холодное время года нельзя выходить на улицу с мокрой головой.

Для зимы трихолог посоветовала пользоваться несмываемыми питательными средствами по уходу за волосами. Подобные сыворотки защитят волосяной покров от сухого воздуха от фенов и обогревателей.