Трихолог объяснила, с чем связана ранняя седина

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Появление седых волос у людей старшего возраста связано со снижением выработки меланина, однако у молодых людей это может быть обусловлено генетической предрасположенностью. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на врача-косметолога, трихолога и дерматолога Екатерину Пащенко.
"Если говорить о раннем поседении волос (от 20–30 лет), то тут может быть несколько факторов, влияющих на снижение активности или даже гибель меланцитов. В первую очередь, это генетическая предрасположенность", – объяснила врач.
Если у человека есть родственники, которые поседели относительно рано, то высока вероятность, что и у него седые волосы появятся в достаточно молодом возрасте, добавила она.
Вторая причина ранней седины заключается в стрессе. При нем организм вырабатывает много адреналина, который нарушает связь меланина с белковой структурой волоса, что и приводит к его обесцвечиванию. Еще одна причина – хроническая инфекции, из-за которой нарушается антиоксидантная защита волосяного фолликула, в итоге повреждаются меланоциты, вырабатывающие меланин.
В числе факторов, способствующих образованию седины, трихолог выделила некачественное питание, курение и употребление алкоголя, нарушение обмена веществ, недостаток микроэлементов, в частности цинка, меди и кальция, заболевания щитовидной железы, гипофиза и желудочно-кишечного тракта.
Также Пащенко рекомендовала не пренебрегать витаминами. Например, витамины группы B способствуют улучшению микроциркуляции, обеспечивают естественное функционирование меланоцитов, укрепляют иммунитет и активизируют деление клеток в эпидермисе.
Ранее группа ученых из США обнаружила способ вернуть седым волосам цвет. В ходе исследования на 14 добровольцах они заметили, что во время продолжительного отсутствия стресса, например во время отпуска, пигмент в их волосах постепенно восстанавливался.
"Доктор 24": раннее поседение
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