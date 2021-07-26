Ученые нашли способ вернуть цвет седым волосам

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Группа ученых из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете обнаружили способ вернуть седым волосам цвет, сообщает News.ru.
В ходе исследования было изучено состояние волос 14 добровольцев, которые вели специальные дневники. Участники исследования записывали стрессовые ситуации, которые случались с ними в течение дня.
Оказалось, что во время отпуска они испытывали стресс гораздо реже, что способствовало восстановлению цвета волос.
Как отмечают специалисты, данные этого исследования помогут создать специальные препараты, которые будут способствовать восстановлению пигмента волос.
Ранее врач-трихолог Ольга Кохас рассказала о современном методе борьбы с сединой. По ее словам, многие люди пытаются бороться с седыми волосами с помощью их выдергивания, однако она заверила, что такой способ не поможет. По ее словам, на цвет волос могут влиять стрессовые ситуации.
Специалист добавила, что избавиться от седины поможет краска для волос или лосьон с содержанием меди. Она пояснила, что медь способствует работе клеток по выработке пигментов.
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