Химики предложили эффективный и безвредный способ окрашивания волос

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Ученые из Северо-Западного университета в США и Болонского университета в Италии открыли новый способ окраски волос.

Он позволяет изменить практически любой цвет волос на оттенки коричневого без применения окислителей и солей тяжелых металлов, говорится в журнале ACS Central Science.

Отмечается, что исследователи использовали для окраски раствор дофамина с добавлением перекиси водорода. Метод получился очень мягким для волос, простым и дешевым.

За счет различной концентрации аммиака или перекиси, а также температуры окраски ученым удалось также удалось получить оранжевые и золотистые тона.

Окрасить в нужные цвета удавалось даже волосы, выкрашенные в яркий фиолетовый цвет. Стойкость окраски составила не менее пяти недель.

После проверки на электронном микроскопе обнаружилось, что предложенный метод окраски не изменяет внутреннюю структуру и механические свойства волос.

Ученые финского университета Аалто ранее смоделировали, как частицы коронавируса распространяются в помещении при кашле и сколько времени находятся в воздухе.