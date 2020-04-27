Ученые экспериментально доказали влияние запахов на обмен веществ

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Ученые экспериментально доказали связь между обменом веществ и обонянием. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Чтобы определить механизм этой связи, ученые провели ряд опытов на круглых червях. Их нервная система разбита по клеткам, в связи с чем было проще выяснить, как запахи влияют на них.

Так ученые доказали связь между обонянием и обменом веществ. В результате эксперимента установлено, что в зависимости от запаха вес живых существ либо снижался, либо увеличивался. Выяснилось, что влияние на обмен жиров происходил благодаря нейропептиду FLP-1, который выделяется обонятельными нервными клетками.

В то же время ученые доказали, что организм потребляет столько калорий, сколько содержится в пище, которую поедает живое существо. Однако именно запах способен воздействовать на количество жира, которое накапливается в организме.

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