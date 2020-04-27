Эксперты ФИЦ проконсультируют россиян по вопросам питания в период самоизоляции

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Специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи запустили горячую линию по вопросам составления рациона питания для взрослых и детей в период самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"Информационно-референсный контакт-центр для оперативного информирования и консультативной поддержки населения по вопросам оптимизации питания начал работу на базе ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что беседовать с гражданами по телефону будут доктора и кандидаты медицинских наук, высококвалифицированные врачи-диетологи. Все желающие узнают о принципах оптимального питания и рекомендуемом наборе продуктов, который входит в среднесуточный рацион детей и взрослых в период самоизоляции.
Специалисты также дадут рекомендации по физической активности.
"При обращении в контакт-центр также можно будет уточнить способы приготовления блюд и оптимизации рациона питания введением биологически активных добавок к пище и другое", – говорится в сообщении.
Позвонить на горячую линию можно с 9:00 до 21:00 по телефону +7 (495) 150-95-41.
Ранее сообщалось, что эксперты ФИЦ разработали схему питания на самоизоляции. Специалисты рекомендуют употреблять больше витаминов, а также низкокалорийных продуктов. В день рекомендуется съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов, а вот употребление жиров, сахара, газировки и соков следует сократить. Также рекомендуется отказаться от мучного и продуктов из переработанного мяса. Вместо них в рацион лучше добавить цельнозерновой хлеб, нежирное мясо и рыбу.
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