Врач-трихолог рассказала о современном методе борьбы с сединой

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Врач-трихолог Ольга Кохас рассказала о современном методе борьбы с сединой. Способами она поделилась в интервью радио Sputnik.

Она рассказала, что многие люди пытаются бороться с седыми волосами с помощью их выдергивания, однако она заверила, что такой способ не поможет. По ее словам, на цвет волос могут влиять стрессовые ситуации.

"Стресс влияет на спазм сосудов, из-за которого нарушается кровообращение, и клетки перестают правильно функционировать. Наиболее подверженные стрессу люди имеют симптом раннего поседения волос", – пояснила Кохас.

Специалист добавила, что избавиться от седины поможет краска для волос или лосьон с содержанием меди. Она пояснила, что медь способствует работе клеток по выработке пигментов.

"Когда люди начинают их использовать, то есть побочный эффект, который состоит в том, что процесс поседения снижается. Остановить этот процесс можно только если причина в недостатке меди в организме", – отметила врач.

Ранее Кохас рассказала, что в некоторых случаях попадание краски на кожу головы может вызвать негативные последствия из-за скрытой аллергии. Она посоветовала для самостоятельного окрашивания лучше покупать краску только проверенных марок.

