Названы способы профилактики выпадения волос

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Влияние на густоту волос оказывает кровоснабжение волосяных луковиц, поэтому очень важно следить за состоянием шеи, рассказала дерматолог и косметолог Анна Лебедева. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Нужно регулярно делать массаж, не допускать появления зажимов и грыж, в конце концов мозговое кровообращение тоже зависит от шеи", – пояснила Лебедева.
Также специалист посоветовала усиливать кровоснабжение волосяных луковиц с помощью расчесывания массажными щетками.
По ее словам, на рост волос благотворное влияние оказывает пилинг головы, дарсонвализация и мезотерапия с витаминными коктейлями.
"Дело в том, что, даже если у человека нет авитаминоза, далеко не факт, что витамины доходят до такого отдаленного участка организма, как волосы, а не тратятся на нужды более важных органов, таких как сердце, печень или легкие", – рассказала Лебедева.
При этом она подчеркнула, что при появлении проблем с волосами нужно сразу обратиться к врачу-трихологу.
Также важно следить за гормональным балансом и достаточным количеством витаминов и микроэлементов в организме.
Ранее врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала Москве 24, как помочь волосам и ногтям восстановиться после COVID-19.
По ее словам, после перенесенной болезни нужно больше отдыхать, гулять и быть на свежем воздухе. Также можно принимать витамины для волос и ногтей, которые продаются в аптеке.
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