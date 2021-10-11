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Москва 24

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Общество

10:25

Названы способы профилактики выпадения волос

общество

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Влияние на густоту волос оказывает кровоснабжение волосяных луковиц, поэтому очень важно следить за состоянием шеи, рассказала дерматолог и косметолог Анна Лебедева. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Нужно регулярно делать массаж, не допускать появления зажимов и грыж, в конце концов мозговое кровообращение тоже зависит от шеи", – пояснила Лебедева.

Также специалист посоветовала усиливать кровоснабжение волосяных луковиц с помощью расчесывания массажными щетками.

По ее словам, на рост волос благотворное влияние оказывает пилинг головы, дарсонвализация и мезотерапия с витаминными коктейлями.

"Дело в том, что, даже если у человека нет авитаминоза, далеко не факт, что витамины доходят до такого отдаленного участка организма, как волосы, а не тратятся на нужды более важных органов, таких как сердце, печень или легкие", – рассказала Лебедева.

При этом она подчеркнула, что при появлении проблем с волосами нужно сразу обратиться к врачу-трихологу.

Также важно следить за гормональным балансом и достаточным количеством витаминов и микроэлементов в организме.

Ранее врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала Москве 24, как помочь волосам и ногтям восстановиться после COVID-19.

По ее словам, после перенесенной болезни нужно больше отдыхать, гулять и быть на свежем воздухе. Также можно принимать витамины для волос и ногтей, которые продаются в аптеке.

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