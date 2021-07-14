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Трихолог дала рекомендации, как остановить выпадение волос после COVID-19

Спасти внешность: как ускорить процесс восстановления волос и ногтей после COVID-19
общество эксклюзив

Фото: depositphotos/OceanProd

Врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала Москве 24, как помочь волосам и ногтям восстановиться после COVID-19.

Ранее врач-дерматолог, трихолог Ирина Котова заявила, что у человека, перенесшего коронавирусную инфекцию, может происходить выпадение волос на протяжении трех-четырех месяцев. Вместе с тем следствием приема некоторых препаратов от коронавируса и самой инфекции также может стать ослабление ногтевых пластин.

"После ковида нужно больше отдыхать, гулять и быть на свежем воздухе, ни в коем случае нельзя уставать, нельзя через силу что-то делать, важно хорошо есть. Плюс в аптеках сейчас много витаминов для волос и ногтей, поэтому витамины можно попить", – объяснила Егорова.

Лучше всего, если витамины назначит врач. Перед этим нужно сдать анализ крови, потому что там может быть дефицит по железу, дефицит по витаминам группы В, надо смотреть. Также можно обратиться к косметологу-трихологу и сделать мезотерапию волосистой части головы – это тоже будет идти в плюс.
Татьяна Егорова
врач-дерматолог, трихолог

Эти способы, по мнению специалиста, помогут ускорить процесс восстановления, но быстро проблему не решат, поэтому в любом случае придется подождать.

Вместе с тем врач подчеркнула, что волосы со временем придут в норму сами. "Можно просто правильно питаться, есть много овощей, фруктов, мясо, чтобы организму было из чего строить новые фолликулы", – объяснила собеседница Москвы 24.

Вместе с тем Егорова добавила, что коронавирус влияет не только на волосы, но еще и на ногти, поэтому после перенесенной болезни лучше всего дать им передохнуть.

Ногти просто не трогаем, не красим, делаем масляные втирания, моем посуду в перчатках, соляные ванночки хорошо помогают. Масло лучше всего втирать на ночь. Это будет и как массаж для зоны роста ногтей, и в то же время чешуйки пластины будет закрывать, чтобы в них ничего не попадало.
Татьяна Егорова
врач-дерматолог, трихолог

Ранее специалисты сервисов "СберУслуги" и "СберЗдоровье" рассказали россиянам о том, как правильно ухаживать за волосами и кожей в летний период.

Эксперты в первую очередь отметили важность солнцезащитного крема. Они порекомендовали наносить водостойкие крема с SPF 30 и выше на все участки оголенной кожи каждые два часа, а также сразу после купания или активной работы.

Помимо кожи, необходимо заботиться и о волосах, напомнили эксперты. Уходовые средства должны содержать в своем составе пантенол, коллаген и гиалуроновую кислоту, которые помогут дольше удержать влагу в волосах. Кроме того, рекомендуется обращать внимание на наличие УФ-фильтров в косметике.

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