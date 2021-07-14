Трихолог дала рекомендации, как остановить выпадение волос после COVID-19

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Врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала Москве 24, как помочь волосам и ногтям восстановиться после COVID-19.
Ранее врач-дерматолог, трихолог Ирина Котова заявила, что у человека, перенесшего коронавирусную инфекцию, может происходить выпадение волос на протяжении трех-четырех месяцев. Вместе с тем следствием приема некоторых препаратов от коронавируса и самой инфекции также может стать ослабление ногтевых пластин.
"После ковида нужно больше отдыхать, гулять и быть на свежем воздухе, ни в коем случае нельзя уставать, нельзя через силу что-то делать, важно хорошо есть. Плюс в аптеках сейчас много витаминов для волос и ногтей, поэтому витамины можно попить", – объяснила Егорова.
Эти способы, по мнению специалиста, помогут ускорить процесс восстановления, но быстро проблему не решат, поэтому в любом случае придется подождать.
Вместе с тем врач подчеркнула, что волосы со временем придут в норму сами. "Можно просто правильно питаться, есть много овощей, фруктов, мясо, чтобы организму было из чего строить новые фолликулы", – объяснила собеседница Москвы 24.
Вместе с тем Егорова добавила, что коронавирус влияет не только на волосы, но еще и на ногти, поэтому после перенесенной болезни лучше всего дать им передохнуть.
Ранее специалисты сервисов "СберУслуги" и "СберЗдоровье" рассказали россиянам о том, как правильно ухаживать за волосами и кожей в летний период.
Эксперты в первую очередь отметили важность солнцезащитного крема. Они порекомендовали наносить водостойкие крема с SPF 30 и выше на все участки оголенной кожи каждые два часа, а также сразу после купания или активной работы.
Помимо кожи, необходимо заботиться и о волосах, напомнили эксперты. Уходовые средства должны содержать в своем составе пантенол, коллаген и гиалуроновую кислоту, которые помогут дольше удержать влагу в волосах. Кроме того, рекомендуется обращать внимание на наличие УФ-фильтров в косметике.
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