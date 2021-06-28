Эксперты дали советы по уходу за кожей и волосами летом

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Специалисты сервисов "СберУслуги" и "СберЗдоровье" рассказали россиянам о том, как правильно ухаживать за волосами и кожей в летний период. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалисты в первую очередь отметили важность солнцезащитного крема. Они порекомендовали наносить водостойкие крема с SPF 30 и выше на все участки оголенной кожи каждые два часа, а также сразу после купания или активной работы.
"Если на вашем теле есть родимые пятна или татуировки – покройте их более плотным слоем крема", – заявили эксперты.
Они также напомнили, что солнечное излучение может сильно повлиять на цвет, размер и границы родинок и родимых пятен, в связи с чем необходимо хотя бы раз в год проходить обследование у врача-дерматолога. Врач поможет своевременно выявить злокачественные образования на ранних стадиях.
Помимо кожи, необходимо заботиться и о волосах, напомнили эксперты. Уходовые средства должны содержать в составе пантенол, коллаген и гилауроновую кислоту, которые помогут дольше удержать влагу в волосах. Кроме того, рекомендуется обращать внимание на наличие УФ-фильтров в косметике.
Не менее важным действием является проверка индекса ультрафиолетового излучения перед выходом на улицу. Для этого можно воспользоваться практически любым сайтом с прогнозом погоды. При показателях от 6 и выше выходить на улицу может быть опасно.
Ранее парикмахер раскрыла главные ошибки, которые люди могут совершить при уходе за волосами. Например, при укладке волос нужно обязательно пользоваться термозащитой. Высокие температуры оказывают негативное влияние на качество волос и приводят к образованию секущихся кончиков.
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