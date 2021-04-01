Дерматолог рассказал, как правильно ухаживать за кожей

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Для правильного ухода за кожей необходимо соблюдать три этапа – очищение, увлажнение, а также использовать средства, защищающие от солнца. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на косметолога-дерматолога Пола Джаррода Франко.
По его словам, уход не должен быть сложным, будь то косметические процедуры или физические упражнения. Кроме того, эксперт отметил, что лучше всего промыть кожу чистой теплой водой, нанести средство, которое подходит типу кожи, а также помассировать лицо и шею круговыми движениями.
После очищения ее необходимо промыть, затем вытереть лицо полотенцем. Увлажнение можно доверить средствам с гиалуроновой кислотой и розовой водой. Утром ко всему этому рекомендуется добавить солнцезащитный крем, заключил дерматолог.
Ранее дерматолог предостерегла от использования домашних масок для лица. По ее словам, произведенные в домашних условиях маски для лица могут нанести вред коже, поскольку в них содержится различная микрофлора и бактерии.
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