Дерматолог предостерегла от использования домашних масок для лица

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Произведенные в домашних условиях маски для лица могут нанести вред коже, поскольку в них содержится различная микрофлора и бактерии, сообщила главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии депздрава Ольга Жукова.

Она напомнила, что стерильных пищевых продуктов не бывает – в них всегда присутствует некая микрофлора, бактерии.

"Это во многом зависит от того, как этот продукт был произведен, как он хранился, в какой посуде делался", – цитирует Жукову Агентство "Москва".

Кроме того, специалист напомнила, что некоторые продукты могут вызывать аллергию, например, это мед, цитрусовые или клубника. По словам Жуковой, даже если у человека не было пищевой аллергии на продукт, он может вызвать нежелательную реакцию при нанесении на кожу.

"Кожа все-таки не желудочно-кишечный тракт, она уязвима, там нет тех ферментов, которые готовы переваривать эти продукты. Реакция может быть вовсе не такая, как мы ожидаем", – пояснила врач.

Она посоветовала использовать готовые косметические средства и маски, предварительно посоветовавшись с дерматологом.

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